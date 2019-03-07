HABER

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Konya'da, dün komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavga, bugün de devam etti. İki ailenin fertleri evlerin çatılarına çıkıp, birbirlerine taş atarken, polis olaya kısa sürede müdahale ederek grupları sakinleştirdi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının da olaya katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine mahalleye başta çevik kuvvet olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. İkazlara rağmen birbirlerine taş atmaya devam eden gruba polis, zaman zaman biber gazı ile müdahale etti. Dün akşam saatlerinde de iki aile karşılıklı birbirlerine saldırmış, olayda yaralanan olmamıştı.

Polis güçlükle tarafların evlerine girmelerini sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor. (DHA)


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Akar'dan 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajıBakan Akar'dan 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' kutlama mesajı
Başka ülkelerden gelip Erzurum'da evlendilerBaşka ülkelerden gelip Erzurum'da evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya kavga

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konya'da uyuşturucu ticaretinin yapıldığı yer burası
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.