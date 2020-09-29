Konya’da korkutan görüntü! Dev toz bulutu şehri sardı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde dev toz bulutları oluştu. Toz bulutunun kentin üzerini kaplamasıyla şehir karanlığa büründü.

ŞEHİRDE TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Toz bulutuyla birlikte oluşan fırtına tarım işçilerinin kaldığı kırsal alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle şehir içinde ve karayollarında trafikte aksamalar ile birlikte trafik kazaları meydana geldi.

Kolluk kuvvetleri ise karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri de ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Ereğli ilçe merkezini tamamen kaplayan toz bulutunun İvriz Barajı’nı tamamen yuttuğu görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

