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Konya'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Konya Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Öte yandan Gökçeada da maske takma zorunluluğu getirildi.

Konya'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele tedbirleri kapsamında, yarından itibaren market ve pazar gibi insanların toplu halde bulunabileceği yerlerin dışında cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskine, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. Gelinen noktada koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile il genelinde tüm vatandaşlarımızın 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

GÖKÇEADA DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Öte yandan Gökçeada Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Yazılı açıklamada, “15 Mayıs 2020 tarihli ve 43 karar numaralı Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına istinaden; Koronavirüs salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilçemizde alınması gereken tedbirler kapsamında; Tüm açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir” denildi.

Kaynak: DHA-AA

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