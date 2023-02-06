Konya'da okullar tatil mi edildi? 7 Şubat'ta Konya'da okullar var mı yok mu? Valilik'tan tatil açıklaması!

Hem kar yağışı hem de deprem nedeniyle, süresi şehir şehir farklı olmak üzere bugün, yarın ve ilerleyen günlerde okullar tatil edildi. Kayseri, Siirt, Muş gibi illerin valiliklerinden gelen tatil haberinin ardından gözler Konya Valiliğine çevrilmişti. Peki Konya'da okullar tatil mi edildi? 7 Şubat'ta Konya'da okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (7 Şubat) okullar tatil edildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konya'da hava şartlarının oluşturduğu risklere karşı önleyici tedbir olarak;

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerimizde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile 7 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine

Hamile ve engelli kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli olmalarına karar verilmiştir.

Diğer ilçelerimizin durumları İlçe Hıfzısıhha Kurullarınca değerlendirilecek, İşçe Kaymakamlıkları tarafından duyurulacaktır."

MEB'DEN TÜM ÖĞRENCİLERE DUYURU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

