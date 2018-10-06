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Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Koç (53) idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin altında kalan sürücü Şaban Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ereğli trafik kazası

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