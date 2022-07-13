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Konya'da 'Pes' dedirten drift terörü saniye saniye kamerada

13.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafiğin yoğun olduğu yolda araçların arasında lüks aracıyla drift atan trafik magandası vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi. 9 bin 291 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araçta trafikten 2 ay süreyle men edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akyokuş seyir tepesinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen lüks otomobil, trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı. O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Bu anlar ise, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde olan bir ticari aracın önüne drift atarak çıkan trafik magandası, kazaya davetiye çıkarttığı ve zaman zaman araçla drift yapmak için karşı şeritte seyir halindeki araçların arasına girdiği bir süre sonra hızla gözden kaybolduğu görülüyor.
Drift attığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sahibi A.Ç., kısa sürede belirleyerek yakaladı. Sürücüye "tescil plakasını monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak suçlarından araç sürücüsü A.Ç.'ye 9 bin 291 lira para cezası uygulandı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün ise 2 ay süre ile ehliyetine el koyulurken, lüks otomobil ise trafikten 2 ay süreyle men edilerek otoparka çekildi.

(İHA)

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Konya
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