Konya'da PTT merkezinde patlama: 2 yaralı

Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.
Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor. (DHA)
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