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Konya'da PTT merkezinde patlama: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Konya'dan gelen son dakika haberine göre PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. PTT merkezindeki patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, bugün saat 09.10'da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi.

Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

patlama

Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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