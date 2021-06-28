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Konya'da şehrin en işlek caddesinde şaşırtan görüntü! Binlercesi direği sardı

28.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde en işlek caddede bulunan elektrik direğine oğul veren arılar, çağrılan aracı tarafından toplandı.

Konya'da şehrin en işlek caddesinde şaşırtan görüntü! Binlercesi direği sardı

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Hürriyet Caddesinde bulunan elektrik direğine oğul veren arıların olduğunu gören vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Yüzlerce arının bulunduğu elektrik direğine oğul veren arıları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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VATANDAŞLAR RAHAT BİR NEFES ALDI

Zabıta ekiplerinin çağırmasıyla olay yerine gelen arıcı Tarık Özyiğit, özel kıyafetini giyerek merdiven yardımıyla elektrik direğine tırmandı. Yanında getirdiği çuval içerisindeki kovanlara arıları toplayan Tarık Özyiğit, arıları kendi kovanlarına götürdü. Arıların toplanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. (İHA)


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