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  4. Konya'da 'swinger' partileri: Sapık muhtarın 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı! Telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Konya'da 'swinger' partileri: Sapık muhtarın 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı! Telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

21.02.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Konya'da muhtarlık yapan M.M.'nin yaptıkları mide bulandırdı. Birlikte yaşadığı M.A. ile swinger (eş değiştirme) partilerine katılan muhtar M.M., M.A.'nın kızı S.A.'ya 14 yaşından başlayarak 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Muhtarın telefonundan bununla ilgili iğrenç fotoğraflar ve videolar da çıktı. Swinger partileri de reşit olmayan kıza mide bulandıran cinsel istismar da detaylı olarak itiraf edildi.

Konya'da 'swinger' partileri: Sapık muhtarın 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı! Telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Sapkınlığın adresi bu kez Konya. 14 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan sapık muhtar M.M. telefonundan çıkan görüntüleri, küçük kızın swinger partilerine birlikte katıldığı annesinin çektiğini söyledi. Anne bu iddiayı reddederken swinger partilerini doğruladı. Anlatılan detaylar mide bulandırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR; TELEFONDAN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ"

S.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.

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SAPIK MUHTARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" dedi.

Muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı. (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Muhtar Konya swinger
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