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  4. Konya'da yürekleri ısıtan görüntüler! Her sabah sahibini kapıda karşılıyor

Konya'da yürekleri ısıtan görüntüler! Her sabah sahibini kapıda karşılıyor

08.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sokaktan alınan ve 3 yıldır iş yerinde beslenen ‘Kara’ adlı kedi, aracının sesinden tanıdığı sahibini her sabah iş yerinin önünde karşılayarak sarılıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’nın Karatay ilçesinde hurdacılık ile uğraşan Mehmet Çetin, 11 yıldır şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan kedi ve köpekleri beslemeye başladı. Çevrede bulunan 50 kedi ile birlikte son 3 yıldır da sokakta bulduğu ve ‘Kara’ ismini verdiği kediyi besleyen Mehmet Çetin, kediyle sıcak bir ilişki kurdu. Sahibinin iş yerinde beslemeye başladığı kedi, her sabah iş yerine yaklaşan sahibini aracından tanıyarak karşılamaya başladı. Aracından inmesini bekleyerek sahibinin yanına giden kedi, sahibine sarılarak adeta kucaklıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sahibinin iş yerinin önüne yaklaştığını anlayan kedinin sahibinin yanına giderek birbirlerine sarılmaları ve sahibinin kediyi sevdikten sonra iş yerine girmesi yer alıyor.

"SESİ DUYDUĞUNDA GELİYOR, KARŞILAMASINI YAPIYOR"

‘Kara’ isimli kedisinin sabahları motosiklet ve minibüsün sesinden tanıyarak dışarı çıktığını ve kendisini karşıladığını ifade eden Mehmet Çetin, “Her sabah geldiğim zaman bana bir karşılama yapıyor. Sonrasında biraz seviyorum. Daha sonrasında işimize gücümüze bakıyoruz her gün. Mesela ileride 50 civarında kedim var, günlük onları doyuruyorum. Çok sayıda köpek var, günlük onların sularını falan veriyorum. Sonrasında işime gücüme bakıyorum. Toplamda 40-45 dakika falan sürüyor. Bu ise kendi kedim Kara. Rutin olarak benim arabamı veya motosikletimin sesini duyduğu zaman içeriden çıkıyor ve geliyor her zaman ve karşılamasını yapıyor” dedi.

(İHA)

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