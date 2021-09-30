HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor

Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor

30.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi'ne yeni kazandırılan, ağız yapısı olmadığı için tırtıl halindeyken depoladığı besinleri kullanarak bir haftalık ömrünü tamamlayan Afrika Ay Güvesi, kuyruğuyla 20 santimetreye ulaşabilen uzunluğuyla da dikkati çekiyor.

Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor

Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bir kelebeğin gelişimi izlenebiliyor.

Gezi alanı 3 bin 500 metrekare olan, 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip bahçeye gelenler 8-12 bin arası kelebeğin yanı sıra 195 civarında bitki türünü gözlemleyebiliyor.

Ayda 3 bin kilometre uçan "Kral Kelebeği" ile kanadındaki yumurta şekli nedeniyle "Büyük Uçan Yumurta" adını alan kelebek gibi birçok özel tür Tropikal Kelebek Bahçesi'nin sakinleri arasında yerini aldı.

Koordinatör, biyolog ve bölüm sorumlularından oluşan ekip de Filipinler, Kenya ve Kosta Rika gibi ülkelerden yeni kelebek türlerinin bahçeye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

20210930_2_50241228_69206617_Web

Son dönemde bahçeye getirilen türler arasında, uzunluğu 20, kuyruk uzunluğu ise 15 santimetreyi bulabilen, İpek Güvesi ailesinin en büyük üyesi konumundaki Latince ismi "Argema mimosae" olan Afrika Ay Güvesi ilgi çekiyor.

Kelebeklerde hortuma benzeyen 2 tüpten oluşan ve "proboscis" adı verilen ağız yapısı bulunmayan Afrika Ay Güvesi kelebeği, bir haftalık ömrü boyunca tırtıl halindeyken depoladığı besinleri kullanıyor.

RENGİ KAMUFLAJ YETENEĞİNİ ARTIRIYOR

Tropikal Kelebek Bahçesi biyologlarından Pınar Öğe, AA muhabirine, Kenya'dan getirilen Afrika Ay Güvesi'nin kuru yaprak görünümündeki kuyruğunun bahçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini üzerine topladığını söyledi.

20210930_2_50241228_69206618_Web

Kanatlarında bulunan göze benzeyen desenlerin Afrika Ay Güvesi'ni ayırıcı bir diğer fiziksel özellik olduğunu anlatan Öğe şunları kaydetti: "Tüm kelebeklerimizin olduğu gibi bu kelebeğimizin de renkleri çok özel. Yeşil ve sarı renklerin bir karışımı ve bu durum onun kamuflaj yeteneğini artırıyor. Zaten kelebeğimiz kamuflaj konusunda son derece yetenekli. Rengi ona özel bir kamuflaj yeteneği kazandırıyor. Genellikle yeşil yapraklar üzerinde yaşayarak avcılarından korunmayı sağlar. Kanat üzerindeki göze benzeyen desenler ise kelebeğimizin en büyük avcısı yarasa için kullandığı savunma mekanizmasıdır. Yarasalar bu şekillerden korkarak uzaklaşıyor."

''TIRTILKEN YEDİĞİYLE YAŞIYOR''

Bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebeğin gözlemlenebildiğini dile getiren Öğe, "Bahçe 28 derece ısıda yüzde 80 nem oranına sahip. Buraya geldiğinizde göreceğiniz kelebekler bu sıcaklık ve nem oranlarında yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Afrika Ay Güvesi, doğal ortamında, Afrika'da yılda iki defa görülebilir, ilkbahar ve sonbaharda. Bahçemize geldiğinizde 12 ay boyunca Afrika Ay Güvesi'ni gözlemleme ve fotoğraflama şansınız olacak" diye konuştu.

20210930_2_50241228_69206619_Web

Tırtılken besinleri depolayan kelebeğin erişkin halde bu depoyu kullandığını belirten Öğe, "Kelebekler çiçek ve meyvelerden topladıkları nektarinlerle beslenir. Afrika Ay Güvesi'nin ağız yapısı yoktur. Diğer kelebeklerden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de ağız yapısının olmamasıdır. Beslenemeyen kelebeğimiz yaklaşık bir hafta ömre sahip." ifadesini kullandı.

20210930_2_50241228_69206623_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Buna değerdi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Buna değerdi

Sağlık Bakanlığından 'yan etki' açıklaması!

Sağlık Bakanlığından 'yan etki' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.