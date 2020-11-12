HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'daki 'süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Konya'daki 'süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan Emre Sayar (23) ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi Uğur Turgut (31) tahliye edildi.

Konya'daki 'süt banyosu' rezaletinde yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları görüntü sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, avukatlarının itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

a9c73360ea97f6ff28bff9127525d3a1

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

2c8eda90ba2e2f665ad0a19c9e8e7dae

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Bu bölgelerde oturanlar dikkatBu bölgelerde oturanlar dikkat
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Karabağ'a Türk-Rus ortak merkezi! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) hangi illerde var? İşte yasak kararı alınan illerin listesi
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Enkaz altındaki Buse ile telefonla konuşan Kızılay görevlisi, o anları anlattı
Giresun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması
Bir ilde daha sokağa çıkma kısıtlaması kararı!
Denizli'deki Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni gelişme
Üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.