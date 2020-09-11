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Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 11’i gözaltına alınırken, 2 kişinin ise aranması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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