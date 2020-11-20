HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

20.11.2020 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişmeTrafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili paylaşım

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den kritik 'seyahat kısıtlaması' değerlendirmesi

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Taksiciden şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu

TEM'de çekici dehşeti! 'Abi bunun kafası güzel'

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.