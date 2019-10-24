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Konya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü daha yakalandı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ü daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 15'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 kişiden 11'ini gözaltına almıştı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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FETÖ Konya operasyon

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