Konya, Muğla ve Adana'da deprem mi oldu? 10 Haziran 2021 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu? |10 Haziran 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu ve bulunduğu bölge nedeniyle ülkemiz pek çok fay hattının yer aldığı ve depremlerin çok sık meydana geldiği bir ülke. 10 Haziran 2021 Perşembe gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 10 Haziran'da deprem mi oldu? 10 Haziran'da nerede deprem oldu?

10 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU? 10 HAZİRAN 2021 NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:42:57'de Adana, Ceyhan'da 7.00 derinliğinde 1.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 05:21:42'de Ege Denizi, Datça, Muğla'da 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı 02:53:06'da ise Konya, Meram'da 6.98 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa, Akhisar sabaha karşı 02:03:53'te 2.2 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 07:42:57'te Adana, Tatarlı, Ceyhan'da 8.6 km derinliğinde ve 1.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 05:21:42'de ise Kos Adası, Akdeniz'de 1.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Konya, Sağlık-Meram sabaha karşı 02:53:06'da 2.0 ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:





