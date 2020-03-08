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  4. Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 08:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Konya karayolunun 2. kilometresi Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K (26) idaresindeki hafif ticari araç ile İsmail Kavalcı (30) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü D.A.K. ile B.K. (51), M.K. (28), A.K. (49), E.A. (28), H.S.A. (8), A.A. (5), S.G.K. (20) ve otomobilde bulunan E.K. (33) yaralandı. Otomobil sürücüsü İsmail Kavalcı (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden İsmail Kavalcı’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Seydişehir Kaza trafik kazası

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