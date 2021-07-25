HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konyaaltı Sahili'nde yürekleri ağza getiren anlar! Dünyaca ünlü falezlere iple tırmandılar

Konyaaltı Sahili'nde yürekleri ağza getiren anlar! Dünyaca ünlü falezlere iple tırmandılar

25.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giden gençler, adrenalin dolu anlar yaşamak isteyince falezlerden ayrılamadı. Denizden iple dünyaca ünlü falezlere tırmanan gençler, zaman zaman ellerini bırakarak balıklama denize atladı. İzleyenlerin yüreklerini ağzına getiren anların ardındansa bir başka gencin güneşlenmek için 300 metre yüksekteki falezlerin uç noktasını seçmesi görenlere 'pes' dedirtti.

Konyaaltı Sahili'nde yürekleri ağza getiren anlar! Dünyaca ünlü falezlere iple tırmandılar

Turizm şehri Antalya’da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili akına uğruyor. 9 günlük bayram tatilini ve pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü.

MACERA UĞRUNA CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlere deniz üzerinde ip yardımı ile tırmandı. Tırmandıkları alanda zaman zaman yürüyüş yapıp ellerini bırakan gençler, bununla da yetinmeyerek oyun havası oynadı.

AW377958_05

GÜNEŞLENMEK İÇİN FALEZİN EN UÇ NOKTASINI SEÇTİ

Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladılar. Gençlerin yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi. Diğer yandan bir başka genç ise üst kısmını çıkararak 30 metre yükseklikteki falezin en uç noktasına çıktı. Burada güneşlenen ve zaman zaman telefon ile görüşüp, öz çekim yapan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı.

AW377958_13

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
14 gün yaşam mücadelesi verdi! Genç müteahhidin sır ölümü14 gün yaşam mücadelesi verdi! Genç müteahhidin sır ölümü
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Maske takmama ısrarının böylesi! Polis bile ikna edemedi

Maske takmama ısrarının böylesi! Polis bile ikna edemedi

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.