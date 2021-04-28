HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler! Kısıtlama öncesi deniz keyfi

Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler! Kısıtlama öncesi deniz keyfi

28.04.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 17 günlük tam kapanma başlamadan önce vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Plaja ulaşmak isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Kapanma öncesi ailesi ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen bir vatandaş ise, “1.5 senedir devam eden bir şey 17 günde yine bitmeyecek ama en azından kontrol altına alınabilir” dedi.

Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler! Kısıtlama öncesi deniz keyfi

Artan korona virüs vakaları, beraberinde 17 günlük tam kapanmayı getirdi. 17 gün boyunca temel ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkamayacak olan Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne attı. Tam kapanma öncesi kimi vatandaş denizin ve güneşin tadını çıkartırken, kimileri ise spor yapıp kahve sohbet etmeyi tercih etti. Konyaaltı Sahil Yolu’nda ise oluşan trafik yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

"17 GÜN UZUN BİR SÜRE"

Ailesi ile birlikte tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili’ne gelen Semih Battal, "Malum kısıtlamalar var, uzun bir süre evde kalacağız. Yazında zaten korona tedbirleri kapsamında ailemizle bol bol vakit geçireceğimiz için bir hava alalım dedik. 17 gün uzun bir süre. Havalarda ısındı. Oksijen, temiz hava çocukların gelişimi açısından da iyi oluyor. O yüzden bugün günümüzü güneş altında uzanarak geçiriyoruz. Ayaklarımı denize soktum, denize girerim diye geldim ama su biraz soğuk. Belki öğleden sonra su biraz daha ısınır ben de denize girerim” diye konuştu.

AW306998_03

"1,5 SENEDİR DEVAM EDEN BİR ŞEY 17 GÜNDE YİNE BİTMEYECEK"

17 günde korona virüsün bitmeyeceğini ama kontrol altına alınabileceğini söyleyen vatandaş Semih Battal, “Tam kapanma gerekliydi. 3. Piki yaşıyoruz. Her ülkede olduğu gibi bizde de kontrol altına alınmaya çalışıldı ama ön görülemeyen bir virüs olduğu için böyle bir şey yaşayacaktık. Yaza doğru olması sezon açısından doğru bir zamanlama. Süresi biraz uzun ama malum 1.5 senedir devam eden bir şey 17 günde yine bitmeyecek ama en azından kontrol altına alınabilir. Daha iyi bir seviyeye gelebilir” şeklinde konuştu.

AW306998_01

"KISITLAMA ÖNCESİ SAHİLE ATTIK KENDİMİZİ"

Kapanma öncesi arkadaşı ile Konyaaltı Sahili’ne gelen Dilan Yaşar, “ Arkadaşımla dışarı çıktık. Son günümüzü değerlendirmeye geldik hava alalım, güneşlenelim diye. Hava çok güzel. Keşke bu kapanma olmasaydı da biraz daha vakit geçirebilseydik bu havada. Çok sıcaklar gelecek, tam havaların güzel olduğu dönemde kapanmaya geçiyoruz. Öğrenci olduğum için kapanmada sınavlarımla ilgileneceğim, ders çalışacağım. Kısıtlama öncesi sahile attık kendimizi, oturuyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Kamu çalışanlarına 'koronavirüs soruşturması'nda yeni gelişmeKamu çalışanlarına 'koronavirüs soruşturması'nda yeni gelişme
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Mühendisler bile yapmaya başladı! İşte pandeminin gözde mesleği

Mühendisler bile yapmaya başladı! İşte pandeminin gözde mesleği

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.