HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da 2 bin 15 sürücüye ceza

Konya’da 2 bin 15 sürücüye ceza

20.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya’da 2 bin 15 sürücüye ceza

Konya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 15 sürücüye çeşitli ihlallerden adli ve idare işlem uygulanırken, 125 araç trafikten men edildiEdinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Konya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 15 sürücüye çeşitli ihlallerden adli ve idare işlem uygulanırken, 125 araç trafikten men edildi
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 836 sürücüye hız sınırı 559 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı. Araçlarıyla seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 593 sürücüye ve alkollü araç kullanan 10 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Uygulamalar kapsamında 17 sürücüye de fazla yolcu almaktan ceza yazılırken, 125 aracında trafikten men edildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Bakan Pekcan'ın acı günü! Bakan Pekcan'ın acı günü!
Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardıFinancial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

En Çok Okunan Haberler

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Son dakika: PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

Trafikte dehşet anları! Çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Çocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettim

Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.