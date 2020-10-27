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Konya’da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Konya’da trafik ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Konya’da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza

Konya’da trafik ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Çalışmalarda çeşitli kural ihlallerinden toplam 2 bin 317 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde çalışmaları sürüyor. 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde trafik ekiplerince yürütülen çalışmalarda; hız sınırı ihlalinden 603, cep telefonu ile konuşmaktan 407, trafik güvenliği yönetmeliğine uymamaktan 114, kırmızı ışık ihlalinden 343, park yasağı ihlalinden 295, muayene yaptırmamaktan 129, plakalardan birisini takmamaktan 23, fazla yolcu taşımaktan 12, muhtelif maddelerden 391 sürücüye olmak üzere toplam 2 bin 317 araç ve sürücüye 1 milyon 70 bin 25 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 73 araç ise trafikten men edildi.

Konya’da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza

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