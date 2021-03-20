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Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi

20.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bisikletli 2 çocuk ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizdi, araç sahipleri ise polise şikayette bulundu.Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde yaşandı.

Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi

Konya’da bisikletli 2 çocuk ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizdi, araç sahipleri ise polise şikayette bulundu.
Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında bisikletiyle gelen 2 çocuk 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi. Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayrıca, 2 çocuğun araçları çizmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

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