Konya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi'nde arazide bulunan otomobilin kapısının açık olduğunu ve şoför koltuğunun yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler cesedin Mustafa İnatçıoğlu'na (27) ait olduğunu tespit etti.

Ceset otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

