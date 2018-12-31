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Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Ekipler, bu sabah, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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