Konya’da fuhuş operasyonu

Konya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2’si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Çinioğlu Sokak’ta bulunan bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında Kırgızistan uyruklu Omatkhon M. ve Nazirakhon I. ile müşterisi olduğu belirlenen M.Ö. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, Nazırakhon I.’nın yurtdışı çıkış yasağı bulunmasından dolayı göç idaresi ile yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Omatkhon M. ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi akabinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

