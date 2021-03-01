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Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

01.03.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Yunak - Ankara Karayolu Dörtyol Birimler Kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak - Ankara Karayolu Dörtyol Birimler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak’tan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan, İ.K. idaresindeki 32 AU 696 plakalı Tofaş marka otomobil ile Z.K. yönetimindeki 42 SY 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 32 plakalı araç sürücüsü İ.K. ile 42 plakalı araçta bulunan Z.K. ve Senem K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Senem Kırıcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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