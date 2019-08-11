Konya'da kaçan kurbanlık iğne vurularak yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kesim sırasında ipini kopararak kaçan büyükbaş kurbanlık, iğne vurularak yakalanabildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de kesim sırasında bir kurbanlık dananın kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uzun süren kovalamacanın ardından Müftü Mahallesi'ndeki bir arsaya giren kurbanlık danaya, adrese gelen Belediye görevlisi tarafından iğne yapıldı.

İğnenin ardından tekrar hareketlenen dana, sokak aralarında kaçmaya başladı. Araçla takip eden görevlinin iki iğne daha yaptığı kurbanlık, bir süre sonra ilacın tesirini göstermesiyle girdiği bir evin bahçesinde kendiliğinden yere yatarak beklemeye başladı.

Hayvan sahiplerinin yaklaştığı kurbanlık, yattığı yerden tekrar kalkarak kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı.

İlacın etkisiyle yere yığılan kurbanlık, başka bir araca yüklenerek kesileceği adrese götürüldü.

