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Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı.

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)- KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden gelenler de katıldı.
Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda kentliler teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler oldu. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.

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Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

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