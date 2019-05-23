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Konya'da kafeye av tüfeğiyle ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Üç kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Konya'da bir kafeye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi Mehmet Çelebi Sokak'taki kafeye av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu şüphelinin İbrahim Ethem Y. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Ethem Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralanan iş yeri sahipleri Sedat ve Hakkı Küçükhüyük ile iş yeri çalışanı A.A.Y'nin (16) tedavilerinin sürdüğü, Sedat Küçükhüyük'ün (53) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi Mehmet Çelebi Sokak'taki kafeye önceki gün elinde av tüfeği bulunan bir kişi tarafından ateş açılmış, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kafe Konya silahlı saldırı

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