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Konya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

Konya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sadık Arabacı idaresindeki Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye (MEDAŞ) ait 34 BCG 960 plakalı kamyonet, merkez Karatay ilçesi Saracoğlu Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, Muhammet Esat Güneş (19) yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Güneş'in cesedi, polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören bazı MEDAŞ çalışanları gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Karatay Konya trafik kazası

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