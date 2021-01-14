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Konya’da kayınpederi ve bacağını öldüren zanlı tutuklandı

14.01.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Konya’da kayınpederi ve bacağını öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da kayınpederini ve bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da kayınpederini ve bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında sorunlar olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Şenol Y. (39), eşiyle ayrılmalarından sorumlu tuttuğu bacanağı Mustafa Arslan’ı (36) mobilya mağazasına dolmuşla giderek paltosuna sakladığı tüfekle öldürdü. Şenol Y., olayın ardından bacanağının kamyonetine binerek aynı şekilde eşiyle ayrılmalarından ve çocuklarını görememekten sorumlu tuttuğu kayınpederi Bekir Dağdeviren’i de Karatay Sanayide bulunan dükkanına giderek tüfekle tek el ateş edip öldürdü. Bu sırada Bekir Dağdeviren’in oğlu Enes Dağdeviren, Şenol Y.’nin elini tutarak ikinci kurşunun gelmesini engelledi. Şenol Y., Enes Dağdeviren ve çevre esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Şenol Y. sağlık kontrolünün ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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