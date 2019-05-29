Konya’da marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan kadın kamerada

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan bir markette alışveriş bahanesiyle kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde bulunan bir markete müşteri gibi gelen ve marketten ürün alan 2 kadından biri, kasiyere 200 lira ödeme yaptı, diğeri ise markette dolanarak kasiyerin dikkatini dağıtmaya çalıştı. Kadınlardan biri, el çabukluğuyla kasiyerin verdiği paraların arasından para çekip parasının eksik olduğunu iddia ederek para üzerini istedi. Kasiyerden eksik parayı alan şüpheli kadınlar, daha sonra marketten ayrıldı. Kadınların marketten ayrılmasının ardından durumu fark eden kasiyer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis, görüntülerde kadınların müşteri gibi gelerek önce alışveriş yaptıkları daha sonra da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıklarını belirledi. Görüntülerde tırnakçılık yapan kadınının el çabukluğu ile aldığı parayı cebine koyduğu görülüyor. Polis, marketten tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



