Konya’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin seyir halindeki başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya istikametine giden Ö.T. (18) idaresindeki 42 FIJ 36 plakalı otomobil, Katır Tepesi mevkisinde aynı yönde seyir halindeki V.A. idaresindeki 06 EE 6663 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan T.B., N.U.T. (50) ve Y.T. (47) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



