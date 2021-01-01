Konya’da sahte alkol yakalandı

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve sahte alkol ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekiplerinin yaptığı aramalarda, 45 litre sahte alkol, 224 gram gümrük kaçağı tütün, 1 paketleme makinesi, 400 nargile ambalajı ve 4 litre nargile aroması bulundu. Ayrıca ekipler 9 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet ruhsat tüfek yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise 132 uyuşturucu hap ve 190 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



