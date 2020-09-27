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Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir miktar sahte altın tozunu 2 kişiye gerçek diye satan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Fikret B.

Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir miktar sahte altın tozunu 2 kişiye gerçek diye satan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Fikret B. (48), İlyas S. (24), Tacettin K. (25) ve Levent K. (39) isimli şahıslar, Kayserili oldukları öğrenilen İ.K. ve N.D. ile irtibata geçerek, ellerinde bir miktar altın tozu bulunduğunu söyledi. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden gelen 4 şüpheli, Kayseri’den gelen 2 vatandaş ile buluşma yeri olarak Akşehir ilçesini belirledi. İlçedeki mesire alanı olan Hıdırlık’ta buluşan ve bir miktar gerçek altın tozunu Kayseri’den gelenlere numune olarak verdikten sonra güven sağlayan şüpheliler, sahte altın tozu karşılığında mağdurlardan 40 bin lira aldıktan sonra yanlarından ayrıldı. Aldıkları altın tozunun büyük bir bölümünün sahte olduğunu kuyumcuya gidince fark eden 2 mağdur, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Hızla harekete geçen ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde, şüphelilerin geldikleri araç ve kendilerine ait görüntülere ulaşılmasıyla şahıslar Anıt Meydan’da araçları ile birlikte yakalandı.
Üzerlerinde mağdurlardan dolandırdıkları değerlendirilen 5 bin lira bulunarak el konulan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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