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Konya’da silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi’nde ikamet eden M.I.’nin evinde silah bulunduğu ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konya’nın Çumra ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi’nde ikamet eden M.I.’nin evinde silah bulunduğu ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından M.I.’nin evine operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 61 adet 9 milimetre, 2 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği gözaltına alınan M.I.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, ele geçirilen malzemelere de adli emanete teslim edilme üzere el konulduğu öğrenildi.

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