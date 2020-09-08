HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da tahliye kanalında ceset bulundu

Konya’da tahliye kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Konya’da tahliye kanalında su içerisinde erkek cesedi bulundu.Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’da tahliye kanalında su içerisinde erkek cesedi bulundu.
Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakyatan Mahallesi’nde yol kenarında bulunan tahliye kanalında su içerisinde ceset ihbarı üzerine adrese jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, su içerisinden henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başladı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasakla ilgili açıklama geldi mi?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı
'Gururlandım, tüylerim diken diken oldu'
Korsan taşımacılık yapan şehir zorbasından polis memuruna: En son birinizi öldüreceğim
Polisin üstüne yürüdü 'En son birinizi öldüreceğim' dedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.