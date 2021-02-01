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Konya’da trafik denetimleri

01.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Konya’da trafik denetimleri

Konya’da polisin denetimlerde, trafik kurallarına uymayan bin 676 sürücüye cezai işlem uygulandı.Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Konya’da polisin denetimlerde, trafik kurallarına uymayan bin 676 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 641 sürücüye hız sınırı ihlali, 600 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 426 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanan 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapılırken; 64 araç ise trafikten men edildi.

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