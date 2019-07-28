HABER

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 00:36 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında Cemile D. (39) idaresindeki 34 LZ 6841 plakalı otomobil, K.K. yönetimindeki 06 FS 7101 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Cemile D. ile çocukları Aras (7), Arda (12) ve Zeynep Delal D. (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Almanya'dan Kulu'ya tatile geldikleri öğrenilen anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tek şeritten kontrollü geçiş sağlanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemiBisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangınıGÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Kaza Konya-Ankara Karayolu Kulu

En Çok Okunan Haberler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.