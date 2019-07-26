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Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 05:17 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

Konya'da hafif ticari araçla işçilerin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yunus Yılmaz (47) idaresindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde Ahmet Anlaş'ın (55) kullandığı 42 NG 195 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Anlaş, Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36), Suriye uyruklu Zekeriya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyho (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Meram trafik kazası

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