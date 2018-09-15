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Konya'da yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Karapınar ilçesinde 3 metre derinliğinde 10 metre çapında yeni obruk meydana geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre derinliğinde 10 metre çapında yeni obruk oluştu.

İlçeye 8 kilometre mesafede Kirkitli Mevkisi'ndeki boş arazide 3 metre derinliğinde 10 metre çapındaki yeni obruk, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

Obruk oluşumuna şahit olan Ahmet Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin yakınındaki boş arazide toprağın çökmeye başladığını söyledi.

Gözlerine inanamadığını ifade eden Köken, "Önce hayal gördüğümü zannettim. Toprak ağır ağır göçtü. O an dua ettim. Sonra hemen oradan uzaklaştım. Çok sayıda obruk gördüm ama oluşumuna ilk defa şahit oldum." dedi.

- "Obruk oluşumları tedirginlik ve korku yaratıyor"

Bölgede bulunan tarlalarda çok sayıda obruk bulunduğunu anımsatan Köken, şunları kaydetti:

"Bir ay önce obruğun olduğu yere büyükbaş hayvanlarımız için bir tesis yapmak istemiştik. Ancak inşaat ustası, işinin çok olduğunu, daha sonra yapabileceğini söylemişti. O an çok kızmıştım. Şimdi o ustaya teşekkür ediyorum. Zira tesis yapılmış olsa obruk ile birlikte hayvanlar da telef olacaktı. Tesisleri yapmayan ustaya şimdi teşekkür ediyorum. Bu alanda 30-35 obruk var. Korku yaratıyorlar. Birkaç dilekçe verdik ama sonuç alamadık. Bizlere yer gösterip o bölgeye taşınmamız en sağlıklısı ama şu an zor görünüyor. Obruk oluşumları tedirginlik ve korku yaratıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Karapınar Konya obruk

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