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Konya’dan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çocuklarını bölücü terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek olmak isteyen Konya’daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri önderliğinde destek açıklaması yapıldı.HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlatları için tuttuğu nöbete Konya’dan da destek geldi.

Diyarbakır’da çocuklarını bölücü terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek olmak isteyen Konya’daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri önderliğinde destek açıklaması yapıldı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlatları için tuttuğu nöbete Konya’dan da destek geldi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mahmut Sami Ramazanoğlu Yardımlaşma Derneği Kadın Kolu Başkanı Ayşe Sıddıka Kulu, yaptığı açıklamada sivil toplum kuruluşları tarafından annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.
Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını belirten Ayşe Sıddıka Kulu, "Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. ’Evladımın ölüsüne bile razıyım’ diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlikte beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" dedi.
Bu duruş ve cesaretin terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu ifade eden Kulu, 3 Eylül’den bu yana 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne ’Dur!’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti. Kadınların, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Kulu, "Duyduğumuz ’yeter artık’ feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimiz vicdani borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bizler de bugün Konya’daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların ’ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte ’teröre son’ diyoruz" diye konuştu.

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