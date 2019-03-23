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Konyalı gençlerin gündeminde işsizlik var

23.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesinde Konya'da yaşayan üniversite öğrencilerine hayallerindeki şehri ve Konya'dan beklentilerinin ne olduğunu sorduk.

Konyalı gençlerin gündeminde işsizlik var

https://www.youtube.com/watch?v=kOrLi7wQWwM&t=5s

Beş üniversitenin yer aldığı Konya, öğrenci ve öğretim görevlisi açısından kalabalık bir şehir.

373 bin gencin yaşadığı Konya, genç nüfusu açısından Türkiye'nin en büyük beşinci şehri.

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesinde Konya'da yaşayan üniversite öğrencilerine hayallerindeki şehri ve Konya'dan beklentilerinin ne olduğunu sorduk.

Şehrin sosyal anlamda kendilerini tatmin ettiğini söyleyen gençler, iş olanaklarının ve kültür-sanat aktivitelerinin çoğalmasını talep ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=-rv6xmnmJw0

https://youtu.be/DAh5wI1W3qw

https://www.youtube.com/watch?v=Xi880NyPd54&t=

https://www.youtube.com/watch?v=Q2lUutL3GAM

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