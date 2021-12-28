Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, "Mücadele azminin bir sonucu olarak Konyaspor ikinci sırada, lidere 7 puan yakınlıkta, 3'üncü takımdan 6 puan uzakta ligin ilk yarısını sonlandırdı." dedi.

Özgökçen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 19'uncu hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısının tamamlandığını hatırlattı.

Sezon başından itibaren sürekli mücadele edecek bir takım oluşturma hedefinde olduklarını aktaran Özgökçen, "Galip geliriz, mağlup oluruz veya berabere bitebilir ama Konyaspor 90 dakika mücadele eden bir takım olacak, dedik. Hamdolsun ki bugün görülüyor ki puan, galibiyet hepsi çok güzel. Bunları bir kenara bırakın ama mücadele eden, 90'ıncı dakikaya kadar oyunu alma arzusundaki bir takım oluştuğu için oyuncularımla, teknik ekiple ve hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak Konyaspor ikinci sırada, lidere 7 puan yakınlıkta, 3'üncü takımdan 6 puan uzakta ligin ilk yarısını sonlandırdı." diye konuştu.

- "Ufak tefek takviyeler yapabiliriz"

Özgökçen, teknik direktör İlhan Palut'un hazırladığı raporun kendilerine ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ufak tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var, ona göre bakacağız. Belki takviye gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçta da bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz. Kazandığınız zaman mutlaka mutlu olursunuz. Bir de Beşiktaş gibi ülkemizin güzide takımlarından birisini güzel bir oyunla, mücadeleyle mağlup ettiğiniz zaman ister istemez bir sevinç oluşuyor hem futbolcu arkadaşlarda hem teknik ekipte hem bizde hem de Konya şehrinde. Onun için şu anda herkes gayet mutlu."

