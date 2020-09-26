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Kopan parmak işçinin yemeğinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’daki bir fabrikada çalışan işçinin yemeğinden, kopmuş parmak çıktı.Akıllara durgunluk veren olay Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleşti.

Tekirdağ’daki bir fabrikada çalışan işçinin yemeğinden, kopmuş parmak çıktı.
Akıllara durgunluk veren olay Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre, bir süre önce mutfakta turşu doğrayan aşçı yanlışlıkla parmağını kesti. Aşçı hastaneye kaldırılırken, kaybolan parmak ise 3 gün sonra fabrikada yemek yiyen Burhan Yılmaz adlı bir işçinin yemeğinden çıktı.

Kopan parmağın yarısını yedi
Yemeğinden çıkan parmak ile şaşkına dönen Burhan Yılmaz, soluğu Çerkezköy Devlet Hastanesinde aldı. Sürekli mide bulantısı yaşadığını belirten Yılmaz’ın aldığı doktor raporuna göre, kopmuş parmağın bir kısmını fark etmeden yediği öğrenildi.

"Sağlığımdan endişe duyuyorum’’
Sağlığından endişe ettiğini belirten Yılmaz, "Çalıştığım fabrikada öğle yemeğine çıktım. Yemek yerken ağzımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Elimi atıp ağzımdan çıkardığımda insan parmağı olduğunu anladım. Olayın ardından 2-3 gün önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duydum ve o olabileceğini düşündüm. Hemen hastaneye gittim ve doktor raporlarımda da yazıyor. Parmağın yarısını yemişim. Sağlığımdan endişe duyuyorum’’ dedi.

"Aynı firma hala işçilere yemek veriyor’’
Olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz izine çıkardığını belirten Burhan Yılmaz, "Çalıştığım firma hakkında suç duyurusunda bulundum çünkü aynı yemek firması ile çalıştığım şirket hala çalışıyorlar ve işçilere yemek veriyorlar. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu olayın ardından beni ücretsiz izine çıkardılar ve sus payı olarak 3 bin lira teklif ettiler. 15 gündür ücretsiz izindeyim. Maddi durumum yok ve fabrikadan aldığım maaşla geçiniyordum. Kiradayım, ailemle ben şu an zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

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