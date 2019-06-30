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Köpeğe çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 00:47 | Son Güncelleme

Köpeğe çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ömer Kaya'nın kullandığı 34 JK 6442 plakalı otomobil, Balıkesir kara yolunun 27. kilometresindeki Aksakal Mahallesi mevkisinde, yola çıkan köpeğe çarpıp tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Kaya ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralı 4 kişi, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AKSAKAL Balıkesir Bandırma Kaza

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