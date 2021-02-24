HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

24.02.2021 00:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Karaman’da bir otomobil sürücüsü aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

Karaman’da bir otomobil sürücüsü aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen İ.Ö’nün kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan İ.Ö.’nün ise babaannesinin cenazesi için görev yaptığı Ankara’dan Karaman’a geldiği öğrenildi.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağırKanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!

Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!

Ordu'da koronavirüs kararları: Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.