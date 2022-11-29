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  4. Köpeğe vahşet anlarında yakalanmıştı! Sarıyer'deki o cani tutuklandı

Köpeğe vahşet anlarında yakalanmıştı! Sarıyer'deki o cani tutuklandı

29.11.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir köpeği öldürmeye teşebbüs eden şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Köpeğe vahşet anlarında yakalanmıştı! Sarıyer'deki o cani tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde cadde üzerinde bir kişinin, bir köpeği boğmaya çalıştığı ihbarını alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından, zanlının aynı ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adrese girdiği tespit edilmişti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, E.Ç.K.’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ZANLI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından zanlı yeniden gözaltına alındı. Şüpheliye 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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