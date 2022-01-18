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  4. Bu nasıl vicdan? Göz göre göre köpeği ezip yoluna devam etti

Bu nasıl vicdan? Göz göre göre köpeği ezip yoluna devam etti

18.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te kamyonet sürücüsü, aracın önünde koşan köpeğe çarptıktan sonra yoluna durmadan devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Kamera görüntülerinden belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

Olay, önceki gün, İzmit'in Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi.

GÖZ GÖRE GÖRE EZDİ

Sokak köpekleri, seyir halindeki kamyonetin etrafında koşmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü, kamyonetin önünde koşan köpeği ezip, durmayarak yoluna devam etti. Ayaklarından yaralanan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Sürücünün köpeğe çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde; hızla giden sürücünün, kamyonetle köpeği ezdiği ve hayvanın yerde acı içinde kıvrandığı anlar yer aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis de sürücüyü, kimliğini belirledikten sonra gözaltına aldı.

(DHA)

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İzmit
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