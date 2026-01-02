Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı'ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim"

2 yaşındaki Pomeranian cinsi "Hobit" isimli köpeği kaybolan bir kadın, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Küçük köpeğin 9 Aralık’ta İstanbul Beykoz Riva’da kaybolduğu öğrenildi.
Canlı yayında duygusal anlar yaşayan kadın, köpeğiyle olan bağını şu sözlerle anlattı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim. Ona çok bağlıydım, o da bana."
Kayıp köpeğin krem renkli bir tasması olduğu, ayrıca çipli olduğu bilgisi paylaşıldı. Sahibi, Hobit’in adına duyarlı olduğunu ve genellikle çevreden uzaklaşmadığını belirtti.
Kadın, Hobit’in kaybolduktan sonra kısa süreliğine görüldüğünü ifade etti: "İki gün boyunca çiçekçinin orada görülmüş. Evin üst tarafındaydı, bazen özgür bırakıyordum."
Hobit’i zaman zaman serbest bıraktığını söyleyen kadın, pişmanlığını dile getirdi: "Çok güveniyordum. Eve çok bağlıydı, kaybolacağı hiç aklıma gelmezdi."
Müge Anlı ise olayla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Aklınızdan geçmemesini de ben anlayamıyorum. Bu bir köpek, elbette kaçabilir” ifadelerini kullandı.
Hobit’i arama çalışmaları devam ederken, izleyicilerden Beykoz Riva ve çevresinde köpeği görenlerin programa ya da yetkililere bilgi vermesi istendi.
