KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı'ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim"

İstanbul Beykoz Riva’da 2 yaşındaki Pomeranian cinsi 'Hobit' isimli köpeği kaybolan bir kadın, yardım istemek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Canlı yayında yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren kadın, "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim" sözleriyle hem stüdyoda hem de ekran başında dikkatleri üzerine çekti.

Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı'ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim"
Sedef Karatay

2 yaşındaki Pomeranian cinsi "Hobit" isimli köpeği kaybolan bir kadın, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Küçük köpeğin 9 Aralık’ta İstanbul Beykoz Riva’da kaybolduğu öğrenildi.

"KOCAM KAYBOLSA BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan kadın, köpeğiyle olan bağını şu sözlerle anlattı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim. Ona çok bağlıydım, o da bana."

Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim" 1

ÇİPLİ VE TASMALIYDI

Kayıp köpeğin krem renkli bir tasması olduğu, ayrıca çipli olduğu bilgisi paylaşıldı. Sahibi, Hobit’in adına duyarlı olduğunu ve genellikle çevreden uzaklaşmadığını belirtti.

"İKİ GÜN ÇİÇEKÇİNİN ORADA GÖRÜLMÜŞ"

Kadın, Hobit’in kaybolduktan sonra kısa süreliğine görüldüğünü ifade etti: "İki gün boyunca çiçekçinin orada görülmüş. Evin üst tarafındaydı, bazen özgür bırakıyordum."

Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim" 2

"KAYBOLACAĞI AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Hobit’i zaman zaman serbest bıraktığını söyleyen kadın, pişmanlığını dile getirdi: "Çok güveniyordum. Eve çok bağlıydı, kaybolacağı hiç aklıma gelmezdi."

MÜGE ANLI’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Müge Anlı ise olayla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Aklınızdan geçmemesini de ben anlayamıyorum. Bu bir köpek, elbette kaçabilir” ifadelerini kullandı.

Köpeği kaybolan kadın Müge Anlı ya çıktı: "Kocam kaybolsa bu kadar üzülmezdim" 3

ARAMALAR SÜRÜYOR

Hobit’i arama çalışmaları devam ederken, izleyicilerden Beykoz Riva ve çevresinde köpeği görenlerin programa ya da yetkililere bilgi vermesi istendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
Para harcamadan genç görünmenin sırları açıklandı! Para harcamadan genç görünmenin sırları açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı köpek Riva kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.